وزيرا خارجية السعودية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفياً المستجدات في رفح

أفادت وكالة الأنباء السعودية ، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تلقى أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان.

وبحسب فإنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات الأخيرة في مدينة رفح، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في المجمل، والجهود المبذولة بشأنها.

ويتجمع بحسب الأمم المتحدة نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اجتياحها بريا.