بإستخدام عدد كبير من الصواريخ .. جماعة "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر

أكدت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر، بـ”عدد كبير من الصواريخ”، مشيرة إلى أن الإصابة كانت “دقيقة ومباشرة”، بحسب ما أعلن عنه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في بيان له

ونقل البيان عن سريع قوله إن “القوات البحرية اليمنية (التابعة للحوثيين) نفذت عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية (بولوكس POLLUX) في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة”، وأضاف أن “الإصابة في السفينة كانت دقيقة ومباشرة”.

وتابع المتحدث “استمرار العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني”، فيما لم يصدر تعليق من الجانب البريطاني بشأن بيان الحوثي.

وهذه أول عملية تنفذها الجماعة بعد إعلان الولايات المتحدة، مساء الجمعة، دخول قرار تصنيف الحوثي “منظمة إرهابية عالمية” حيز التنفيذ، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

ويشن التحالف الذي تقوده واشنطن منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.