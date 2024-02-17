بلينكن : توجد لإسرائيل حاليا فرصة غير مسبوقة لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية

كما أكد وزير الخارجية الأمريكية عن وجود محاولات لإجراء إصلاحات في الدول العربية

i24NEWS
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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يشارك في حلقة نقاش في مؤتمر ميونيخ للأمن (MSC) في ميونيخ، ألمانيا، السبت 17 فبراير 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يشارك في حلقة نقاش في مؤتمر ميونيخ للأمن (MSC) في ميونيخ، ألمانيا، السبت 17 فبراير 2024Thomas Kienzle/Pool via AP

قال وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن في كلمته أمام قمة ميونيخ الأمنية إنه توجد لإسرائيل فرصة غير مسبوقة في الأشهر المقبلة بكل ما ما يخص تكاملها الإقليمي في الشرق الأوسط مطالبا باستغلال هذه الفرصة وقال" تقريبا كل دولة عربية تريد دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع علاقاتها معها- هذه فرصة غير مسبوقة". . 

Thomas Kienzle/Pool via AP
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في الوسط، يتحدث مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بينما تنظر إليهما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال حلقة نقاش في مؤتمر ميونيخ للأمن (MSC) في ميونيخ، ألمانيا، السبت 17 فبراير 2024.Thomas Kienzle/Pool via AP

كما شدد بلينكن على الحاجة لدفع إقامة الدولة الفلسطينية والتي يمكنها العيش بأمان الى جانب إسرائيل وستضمن أيضا أمن إسرائيل مشيرا في كلمته أيضا إلى أنه تجري حاليا "محاولات صادقة بقيادة دول عربية لتنفيذ إصلاحات في السلطة الفلسطينية". 

وتابع بلينكن :"إسرائيل برأيي تتمتع حاليا بالأمن أكثر مما كان قبل السابع من أكتوبر" لكن في رأيه "على المدى البعيد هناك سؤال مختلف. كيف سنخرج من دائرة العنف؟ يجب على الدول العربية المساعدة بتحسين الوضع في السلطة الفلسطينية من أجل مستقبلها ومستقبل إسرائيل. يجب اتخاذ هذه الخطوة، والتي حقيقة صعبة، من أجل البدء بالتحرك في هذه الطريق". 

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