بلينكن : توجد لإسرائيل حاليا فرصة غير مسبوقة لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية

قال وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن في كلمته أمام قمة ميونيخ الأمنية إنه توجد لإسرائيل فرصة غير مسبوقة في الأشهر المقبلة بكل ما ما يخص تكاملها الإقليمي في الشرق الأوسط مطالبا باستغلال هذه الفرصة وقال" تقريبا كل دولة عربية تريد دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع علاقاتها معها- هذه فرصة غير مسبوقة". .

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كما شدد بلينكن على الحاجة لدفع إقامة الدولة الفلسطينية والتي يمكنها العيش بأمان الى جانب إسرائيل وستضمن أيضا أمن إسرائيل مشيرا في كلمته أيضا إلى أنه تجري حاليا "محاولات صادقة بقيادة دول عربية لتنفيذ إصلاحات في السلطة الفلسطينية".

وتابع بلينكن :"إسرائيل برأيي تتمتع حاليا بالأمن أكثر مما كان قبل السابع من أكتوبر" لكن في رأيه "على المدى البعيد هناك سؤال مختلف. كيف سنخرج من دائرة العنف؟ يجب على الدول العربية المساعدة بتحسين الوضع في السلطة الفلسطينية من أجل مستقبلها ومستقبل إسرائيل. يجب اتخاذ هذه الخطوة، والتي حقيقة صعبة، من أجل البدء بالتحرك في هذه الطريق".