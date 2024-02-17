إيران تكشف عن نظام دفاع جوي جديد وتعزز قدراتها العسكرية في وجه التهديدات الإقليمية

أعلنت إيران اليوم (السبت) عن كشف نظام دفاع جوي جديد مصمم لمواجهة الصواريخ الباليستية، إلى جانب نظام دفاعي آخر مخصص لمواجهة التهديدات على ارتفاعات منخفضة. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن الأنظمة الجديدة "ستعزز بشكل كبير قدرات الدفاع الجوي الإيراني عندما يتم إضافتها إلى ترسانتها العسكرية".

تم تدشين النظامين في حفل ترأسه وزير الدفاع الإيراني محمد أشتياني. ويشتمل النظام الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية، المعروف بـ "أرمان" (الطموح)، على قدرة تصل إلى "مواجهة ستة أهداف في وقت واحد على مسافة تتراوح بين 120 إلى 180 كيلومترًا"، وفقًا لتصريحاته. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم من قبل شبكة "تسنيم" الإيرانية أن النظام - المعروف أيضًا بـ "الصياد التكتيكي" - قادر على اكتشاف 24 هدفًا على مسافة 180 كيلومترًا والتعامل مع 12 منها في وقت واحد. ويحتوي النظام على نظام دفاع ذاتي قصير المدى يجعله محصنًا ضد التهديدات على ارتفاعات منخفضة.

ووفقًا للوثائق، يُظهر أن "النظام الإيراني مناسب لتفجير الأهداف على ارتفاعات متوسطة، وقد أصبح أكثر مرونة منذ دمج راداراته ومنصات إطلاق الصواريخ في أداة واحدة"، وأُعلن عن النظام لأول مرة في عام 2018 في روسيا، خلال المؤتمر العسكري الدولي ARMY-2023 في أغسطس 2023.

أما النظام الثاني، المعروف باسم "آزارخش" (البرق)، فقد أكد وزير الدفاع الإيراني أنه يمتلك القدرة على "تحديد وتدمير أهداف تصل مداها إلى 50 كيلومترًا، باستخدام أربعة صواريخ يشار إليها بالإطلاق".

في شهر يونيو/حزيران، قدمت إيران أول صاروخ باليستي يتجاوز سرعته سرعة الصوت، وهو منتج محلي الصنع يُدعى "فتح"، ويصل مداه إلى 1400 كيلومتر. تم الكشف عن أنظمة الدفاع الجوي في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، حيث يواصل الحوثيون في اليمن - بدعم من إيران - هجماتهم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل في البحر الأحمر وعلى سواحله. وفيما يهاجم التحالف الغربي أهدافاً في مناطق تحت سيطرته، تشن الولايات المتحدة حملة محدودة ضد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق، التي تستهدف قواعدها، وقد أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين مؤخرًا على ضفاف نهر الأردن في الحدود السورية.