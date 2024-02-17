في يناير، شهدت تركيا غضبًا كبيرًا بسبب توجيه الأولويات في ميزانية البلاد، خاصةً بعدما كشف تحليل لبيانات وزارة المالية التركية أن إدارة الخدمات الدينية قد أنفقت 9.7 مليار ليرة تركية (319 مليون دولار) في إطار الميزانية، وهو مبلغ يفوق ميزانيات أكثر من 27 وزارة وهيئة أخرى.

هذا التركيز الكبير على الإنفاق في الخدمات الدينية أثار استياءًا كبيرًا بين الشعب التركي، وأثار تساؤلات حول توجيه الأولويات والتخطيط المالي للحكومة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

من المتوقع أن يؤدي هذا الغضب إلى مزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد، وقد يزيد من التحديات التي تواجهها حكومة أردوغان في ظل تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.

بالمقارنة، أظهرت بيانات وزارة المالية التركية أن إنفاق إدارة الخدمات الدينية في شهر يناير بلغ 9.7 مليار ليرة تركية، وهو ما يعادل خمسة أضعاف حجم إنفاق وزارة الخارجية في نفس الفترة، حيث بلغ إنفاق الأخيرة نحو 1.9 مليار ليرة تركية فقط. وبالإضافة إلى ذلك، أنفقت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية 2.9 مليار ليرة تركية، ووزارة الثقافة والسياحة 3.2 مليار ليرة تركية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا 4.6 مليار دولار، ووزارة الداخلية 5.1 مليار دولار. هذا التفاوت في الإنفاق يبرز تساؤلات حول توجيه الأولويات وتوزيع الثروات في البلاد، وقد يثير مزيدًا من الجدل بين الشعب التركي بشأن سياسات الحكومة وتخصيص الموارد.

يُرأس هيئة الخدمات الدينية في تركيا علي أرباش، وهو شخصية معروفة بآرائه الواضحة المناهضة لإسرائيل. في ديسمبر/كانون الأول، ألقى خطابًا حيث أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، حيث قال: "أيها اليهود، المسلمون يحمونكم عبر التاريخ. عليكم أن تقولوا "توقفوا" لإسرائيل الإرهابية، التي تذبح المسلمين. إذا كان لديكم ضمير، يجب أن تقولوا "أن يتوقف". بالإضافة إلى ذلك، فهو مُعادٍ للمثليين جنسيًا، حيث أدلى بتصريح في خطاب ألقاه في أبريل 2000 في آيا صوفيا، مشيرًا إلى أن "المثلية الجنسية تؤدي إلى الأمراض".

تلك التصريحات تعكس وجهات نظره الشخصية وتوجهاته السياسية والدينية، وقد أثارت جدلاً واسعاً وتبايناً في الرأي العام داخل تركيا وعلى الصعيدين الوطني والدولي. تُظهر هذه التصريحات تشددًا في مواقفه تجاه القضايا الدينية والسياسية، وتؤكد على تمسكه بالمواقف التقليدية والمحافظة في قضايا الدين والأخلاق والسياسة.

من بين صلاحيات هيئة الخدمات الدينية في تركيا هو الاهتمام بالشؤون الدينية والمساهمة في تنظيم الأنشطة المتعلقة بالإيمان، مثل موضوع الحج. في السنوات الأخيرة، قامت هذه الهيئة، التي مقرها في أنقرة، بتنفيذ قرار صدر عن الرئيس رجب طيب أردوغان منذ حوالي عقد من الزمن، والذي يتضمن إدراج زيارات القدس كجزء من طريق العمرة. عادةً ما يركز العمرة على زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

قال الدكتور تشاي إيتان كوهين يانروجاك، الخبير في شؤون تركيا في مركز موشيه ديان بجامعة تل أبيب ومعهد القدس للاستراتيجية والأمن: "منذ عام 2002، كانت هناك زيادة مستمرة في ميزانية هيئة الخدمات الدينية". "هذه السلطة هي محرك التدين في تركيا. وفي عهد أردوغان، تستخدم السلطة كل الميزانيات لبناء مساجد جديدة. ليس فقط داخل تركيا، بل خارجها أيضًا. هناك مجمع بنوه في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مسجد بنوه في ألمانيا".

هذه السياسة تعكس التزام الحكومة التركية بتعزيز الشؤون الدينية وتعزيز الوجود الإسلامي، سواء داخل تركيا أو خارجها، وتبرز توجهاتها في استخدام الموارد المالية لبناء وصيانة المنشآت الدينية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المساجد والمجمعات الإسلامية في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من الدول.