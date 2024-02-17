مصر: ليس لدينا نية للترحيب بالفلسطينيين، ولكننا سنتعامل معهم بالإنسانية في حال حدوث ذلك

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تحدث الاثنان عن "خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لما له من عواقب إنسانية مدمرة". وأكد السيسي رفض بلاده "تهجير الفلسطينيين إلى مصر"

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر ميونيخ الأمني: "ليس لدينا أي نية لتوفير مناطق أو مرافق آمنة للفلسطينيين، ولكن إذا كان الأمر كذلك حتماً - فسوف نتعامل معه بالإنسانية اللازمة". وقال هذا الكلام على خلفية تقارير تفيد بأن مصر تجهز منطقة لاستقبال الغزيين على أراضيها.

وفيما يتعلق بأنشطة البناء حول الحدود، وارتباطها بالوضع في قطاع غزة، قال وزير الخارجية المصري: "هذا أمر افتراضي للغاية. نحن مشغولون باستمرار بصيانة حدودنا، لذلك أعتقد أن هذه قفزة إلى الاستنتاجات."

وكان محافظ شمال سيناء أشار في وقت سابق إلى تقارير عن إنشاء المجمع في مصر لإيواء الفلسطينيين، لكنه أشار إلى أن "الجيش المصري يقوم بتهيئة المنطقة لتلقي المساعدات لغزة". ووفقاً له، من المتوقع أن يسهل المجمع اللوجستي الأمر على السائقين، حيث سيتم بناؤه بالقرب من الحدود مع غزة.