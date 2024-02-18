ذوو الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يتجاهلنا ولا يسمعنا

دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس إلى إعلان إضراب وشل الاقتصاد كوسيلة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى. وجاءت هذه الدعوة ردًا على ما اعتبروه تجاهلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكدوا أنه لم يستجب لمطالبهم ولم يأخذ بعين الاعتبار معاناتهم.

وفي تصريحاتهم، اتهموا نتنياهو بوضع مصالحه السياسية فوق مصالح المحتجزين وعائلاتهم، مشيرين إلى خطابه الصحفي الأخير الذي وصفوه بالتزامن مع احتجاجاتهم، معتبرين ذلك تجاهلاً واضحًا لمطالبهم ومعاناتهم.

هذا وقد دعت العائلات رئيس نقابة العمال إلى دعم مطالبهم والانضمام إلى الإضراب الذي يأملون أن يؤدي إلى فتح قنوات حوار مع السلطات الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق يلبي مطالبهم ويضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.