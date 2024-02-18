الشرطة الإسرائيلية تعتقل مهرب أسلحة عثرت في سيارته على قنابل يدوية وصاروخ مضاد للدبابات

عثرت شرطة اليمار خلال عملية شمالي البلاد على صاروخ كتف من نوع ماتادور مزود بنظام إطلاق وتسع قنابل رش وأكثر من 1000 طلقة مغناطيسية في مركبة بالقرب من مفترق كرميئيل، شمال إسرائيل. وتم اعتقال سائق السيارة، وهو من سكان القدس الشرقية يبلغ من العمر 24 عاما، بشبهة تهريب أسلحة يُزعم أنها كانت مخصصة لنشاط إرهابي.

ووفقا لبيان الشرطة فقد نفذت وحدة اليمار الخاصة بالتنسيق مع وحدة حرس الحدود، ليلة الجمعة، نشاطًا ضد تجار الوسائل القتالية المهربة في إحدى بلدات الجليل بهدف إحباط وصول الأسلحة إلى أيدي جهات معادية أو العناصر الإجرامية والإضرار بالمدنيين.

Israel Police Spokesperson

وخلال العملية، استوقفت القوات مركبة من نوع هوندا، بالقرب من مفرق كرميئيل وضبطت بداخلها الأسلحة التي تمت الإشارة إليها أعلاه.