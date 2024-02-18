تقرير: إدارة بايدن تدرس دعم السلطة الفلسطينية ماليا درءا لانهيارها

أفاد تقرير نشر الأحد في صحيفة وول ستريت جونال بأن إدارة الرئيس بايدن تنظر في تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية على ضوء تحذيرات مسؤولين في رام الله من أن أموالها على وشك النفاد، مما قد يعرض للخطر آمال الولايات المتحدة في أن تكون المنظمة قادرة على حكم غزة في اليوم التالي للحرب التي اشتدت مفاعيلها لليوم الـ135 دون التوصل إلى هدنة ثانية بالرغم من مساعي الوسطاء وسط إصرار حماس على مطالب وصفها الجانب الإسرائيلي بـ"غير الواقعية".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الإدارة بقوم بحث الحلفاء على تقديم المزيد من الدعم للسلطة الفلسطينية فيما هي تحاول الالتفاف حول قانون يمنعها من دعم تلك السلطة بشكل مباشر. وقال المسؤولون الأمريكيون إن المسؤولين الفلسطينيين حذروا من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر فبراير/شباط.

وأعربت الإدارة عن خشيتها من فقدان ما اعتبرته الخيار الأفضل لحكم غزة في اليوم التالي للحرب، إن لم يكن الخيار الوحيد حيث صرح مسؤولون أمريكيون أنهم يشعرون بالقلق تجاه قدرة المنظمة المحافظة على استقرارها بما يمكنها من الإمساك بالسلطة في الضفة الغربية، ناهيك عن أن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور موسع.

اعتمدت السلطة الفلسطينية على مر السنين على المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا وعائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل. وكان الرئيس ترامب قد وجه ضربة للسلطة على خلفية اتهامات بالفساد أدت إلى إغلاق الدعم في 2018، كما أدى تعليق عائدات الضرائب الإسرائيلية بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى ضعضعة الوضع المالي للسلطة حد الانهيار على ما قال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة وول ستريت جورنال.

أصدر الكونغرس في 2018 قانون تايلور فورس، الذي علق المساعدة الاقتصادية الثنائية الأمريكية للسلطة الفلسطينية بسبب تقديمها الرواتب الشهرية للفلسطينيين المتهمين بارتكاب عمليات أمنية ضد إسرائيل وأقاربهم.

وينظر بعض المشرعين الأمريكيين إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بوصفها عناوين محتملة للتحايل على قيود قانون تايلور فورس. ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، والذي سيوفر 14.1 مليار دولار لحرب إسرائيل ضد حماس، ما يقرب من 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك الفلسطينيين في غزة، والتي لن تذهب مباشرة إلى السلطة الفلسطينية. ولا يزال مشروع القانون يواجه عقبة كبيرة في مجلس النواب.

ولكن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، استبعد أن "يقوم الاتحاد الأوروبي قريبا بزيادة الدعم مالياً".

واضاف كوبمانز في مقابلة: " في حين أن السلطة الفلسطينية غالبا ما تتعرض لانتقادات بشأن قضايا من بينها الفساد، فهي شريك أساسي وعلينا أن نقف إلى جانبهم ونشجعهم أيضا كثيرا على الإصلاح ونحن نساعدهم في ذلك”. وأضاف: "إذا انهارت السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فستكون كارثة على الوضع الأمني، على الفلسطينيين، وعلى الإسرائيليين، وعلى المنطقة ككل".