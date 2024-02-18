السلطة الفلسطينية تعرب عن استعدادها لمحادثات الوحدة مع حماس

أبدى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية استعداده للدخول في مناقشات مع حركة حماس، في ما وصفه كمحاولة لتعزيز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية في خضم مرحلة تاريخية مفصلية على ضوء الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

وكشف اشتية، في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، أن المحادثات، التي من المحتمل أن تجرى في 26 شباط/فبراير في موسكو، يمكن أن توفر منصة لجهود المصالحة.

وأكد اشتية: "نحن مستعدون للخوض في المسألة. وإذا كانت حماس مستعدة للانضمام إلينا، فهذا أمر إيجابي. نحن بحاجة إلى الوحدة الفلسطينية". ومع ذلك، أكد على أن حماس يجب أن تستوفي شروطًا معينة حتى يتحقق أي تعاون.

وفي معرض تناوله للمخاوف المتعلقة بالتعاون المحتمل مع حماس، لا سيما في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، حث اشتية المراقبين على تحويل تركيزهم بعيدا عن الصراعات الماضية.

AP Photo/Majdi Mohammed

وردا على استفسارات حول الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، أعاد اشتية توجيه الانتباه إلى الهدف الفلسطيني الشامل المتمثل في إنهاء "الاحتلال"، وفق تعبيره. كما أكد مجددا أن الرئيس محمود عباس لن يتنازل عن السلطة لنائبه.