نفذ الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة والشاباك، الأحد، مداهمة في مخيم طولكرم أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في النشاط المسلح بطولكرم واعتقال مسؤول كبير في حماس إضافة إلى ثلاثة آخرين. ووفقا لبيان الجيش فقد قام ضباط قسم الشرطة في الضفة الغربية، بتوجيه من استخبارات الشاباك وبالتعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي، باعتقال أحمد عوفي، أحد كبار المطلوبين في طولكرم.

وكان عوفي متورطا في هجمات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية، ويشتبه أيضا في تورطه في قتل سكان طولكرم المشتبه في تعاونهم مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وبعد تبادل إطلاق النار مع القوات وتفعيل إجراء "طنجرة الضغط"، (محاصرة المنزل من قبل الحيش) تم القضاء على المطلوب ومصادرة السلاح الذي عثر عليه بحوزته.

IDF Spokesperson

وخلال العملية أطلق المقاتلون النار ما أسفر عن إصابة مسلحين فتحا النار وألقيا المتفجرات عليهم، مما أدى إلى مقتل أحدهما.

وأصيب خلال العملية جندي من حرس الحدود بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على القوة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبتوجيه من الشاباك، تم اعتقال مطلوب كبير آخر من حماس خلال عملية ليلية في مدينة رام الله.

وفي مخيم بلاطة في نابلس، اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي مطلوبين آخرين، وتم إخضاع عدد من المشتبه بهم في أنحاء الضفة والقطاع للتحقيق. وتم تحويل الموقوفين لاستكمال التحقيقات من قبل القوى الأمنية.

وأشار بيان الجيش أيضا إلى أنه تم، حتى الآن منذ بداية الحرب في غزة، اعتقال أكثر من 3100 مطلوب في جميع أنحاء الضفة الغربية، يرتبط أكثر من 1350 منهم بحركة حماس.