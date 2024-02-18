تقرير: ايران تمارس ضغوطا على أذرعها في العراق ولبنان تجنب توسيع الحرب في الشرق الأوسط

تمارس ايران ضغوطا على أذرعها في لبنان والعراق بالتقليل من الاحتكاك وتجنب امكانية توسيع الحرب في الشرق الأوسط، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة تقدر بـأن الضغوطات التي تمارس مباشرة على ايران باتت ملموسة في الميدان. ووفقا للتقرير فإن مسؤولين ايرانيين رسميين قالوا لحزب الله إنه :"لا ينبغي إعطاء نتنياهو سببًا لبدء حرب واسعة النطاق في لبنان الآن". في حين شدد مسؤول في حزب الله أن "نتنياهو ظهره الآن للحائط، لا تقدموا له فرصة للخروج من هناك من خلال حرب في لبنان"

ووفقا للتقرير فإن مسؤولين في المحور الذي يطلق عليه "محور المقاومة" عبروا عن مخاوفهم من :"أن حرب واسعة في لبنان ستخفي إنجازات الحرب الحالية- التي جلبت القضية الفلسطينية إلى مركز الإهتمام وأبعدت امكانية التطبيع بين السعودية وإسرائيل عن جدول الأعمال". في حين ذكرت تقارير في رويترز أن المجموعات المسلحة الموالية لايران في العراق أوقفت تماما هجماتها ضد قوات الجيش الإمريكي بعد زيارة إسماعيل قآني، قائد فيلق قدس نهاية الشهر الماضي الى بغداد.

وقالت مصادر مختلفة بأن قآني حذر المجموعات المسلحة من هجمات أمريكية التي قد تكلف حياة كبار المسؤولين في المجموعات المسلحة، تدمير بنية تحتية استراتيجية وحتى هجمات مباشرة في ايران، وجاءت الزيارة بعد 48 ساعة من إعلان الولايات المتحدة عن مقتل ثلاثة من جنودها في هجوم بطائرة مسيرة تجاه قاعدة في الأردن، وفي أعقاب ذلك أعلنت كتائب حزب الله العراقية عن وقف هجماتها.