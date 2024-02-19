الحوثيون يعلنون استهدافهم سفينة بريطانية في خليج عدن وطائرة أميركية في الحديدة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان اليوم الإثنين، استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن وإسقاط طائرة أميركية في محافظة الحديدة جنوب وغرب اليمن.

وأضاف بيان القوات المسلحة اليمنية، أنه تم استهداف السفينة البريطانية "RUBYMAR" في خليجِ عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة وهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن جنوبي اليمن، وسط الإشارة إلى خروج طاقم السفينة بأمان.

ووفقا للتقارير فقد تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية التابعة للحوثيين من إسقاط طائرة أمريكية ((MQ9)) في محافظة الحديدة الساحلية بصاروخ مناسب.

واعتبر سريع أن هذه العمليات تأتي "انتصارا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث يخوض الطرفان الإسرائيلي وحماس حربا ضارية دخلت شهرها الخامس في مشهد ينذر بتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع على ضوء تعثر جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن وسط تلويح إسرائيلي بعملية عسكرية في رفح تثير أسئلة حول مصير 1.4 مليون نازح وصلوا المحطة الأخيرة في رحلة النزوح التي بدأت غداة هجوم حماس في 7 أكتوبر.