إسرائيل تقدم لائحة اتهام بحق شقيقة صالح العاروري

أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم عن تقديم لائحة اتهام بحق شقيقة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياس لحركة حماس الذي اغتيل في لبنان بغارة منسوبة لإسرائيل، وكانت دلال سليمان اعتقلت قبل شهر ونصف.

ووفقا لبيان الشرطة، فإن دلال سليمان حولت خلال العامين الماضيين أموالا لحركة حماس، والتي استخدمها شقيقها والرجال تحت مسؤوليته لأهداف مختلفة. كما أنها أجرت في السابع من أكتوبر مقابلات لعدد من الوسائل الإعلامية وأطلقت تصريحات اعتبرت تحريضية والتي حازت على تغطية واسعة.

وأفيد أن عملية الاعتقال التي جرت في شهر كانون ثاني/يناير الماضي جاءت بعد معلومات استخباراتية من قبل قسم التحقيقات والاستخبارات في شرطة حرس الحدود بالضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات حرس الحدود دلال من بلدة عارورة. دلال سليمان (52 عاما) من سكان بلدة عارورة شمالي رام الله في الضفة الغربية، خاضت محاكمة في محكمة "يهودا" في الضفة الغربية ، وقدمت بحقها لائحة اتهام تضمنت تهما بينها تقديم خدمات لهيئة محظورة، التحريض ودعم منظمة معادية.

