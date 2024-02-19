تقرير: أنفاق حزب الله تمتد مئات الكيلومترات من بيروت حتى تصل إلى الحدود الإسرائيلية

كشفت صحيفة ليبراسيون في تقرير الإثنين عن شبكة أنفاق سرية لحزب الله يبلغ طولها مئات الكيلومترات وتصل إلى إسرائيل، وتذهب بعض التكهنات إلى احتمال وصولها إلى الأراضي السورية أيضًا.

وترددت في الآونة الأخيرة وتحديدا منذ بدء التصعيد على الجبهة الشمالية تال في الشمال، تحذيرات من سكان الشمال للجيش بخصوص انهماك حزب الله ببناء أنفاق تقطع الحدود الإسرائيلية. ويتساءل مراقبون قلقون عن شكل الأنفاق التي يملكها حزب الله وعظمتها بالمقارنة مع الدهشة أمام أنفاق حماس التي تعتبر أقل تنظيما ودعما.

وقال رئيس المجلس الإقليمي ماطي آشر ورئيس منتدى خط المواجهة موشيه دافيدوفتش: "نعلم أن لدى حزب الله أنفاقا هجومية من 2018 ولكن على ما يبدو فإن هذا الحزب يملك بلاد أنفاق في لبنان. وهذه أنفاق تتسع لمرور السيارات والشاحنات المتوسطة الحجم. يمكن تصور ذلك على أنه خيال ولكنه ليس خياليا".

ووفقا لباحثين في معهد علما لدراسة تحديات إسرائيل الأمنية، فإن المنظمة تمتلك شبكة من الأنفاق الاستراتيجية التي بدأ بناؤها بعد حرب لبنان الثانية عام 2006، بمساعدة الكوريين الشماليين والإيرانيين. وتذهب التقديرات باتجاه أن تكون تلك الأنفاق تصل بين بيروت والبقاع والجبهة التشغيلية واللوجستية وبين جنوب لبنان.

"تحتوي أنفاق حزب الله الاستراتيجية على غرف قيادة وتحكم تحت الأرض، ومستودعات ذخيرة وإمدادات، وعيادات ميدانية، وفتحات مخصصة لإطلاق الصواريخ".

وتم اعتبار كوريا الشمالية سلطة ذات معرفة مهنية مثبتة في مسألة الأنفاق، استنادا إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها كوريا الشمالية في بناء الأنفاق للاستخدام العسكري منذ الخمسينيات.