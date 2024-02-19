أطباء أوكرانيون يصلون إلى إسرائيل للمشاركة في برنامج تدريبي لمدة أسبوعين

وصل وفد من الأطباء من الجراحين وأخصائيي العلاج الطبيعي وأطباء العيون ومتخصصي الصحة العقلية من مركز إعادة التأهيل في لفيف الأكرانية إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، للمشاركة في برنامج تدريبي لمدة أسبوعين. وعلى الرغم من الدعوات المقدمة من مؤسسات مرموقة مثل جامعة نيويورك، فقد اختار هؤلاء الأطباء إسرائيل لخبرتها والتزامها بمشاركة المعرفة، حتى في خضم الصراع المستمر.

وجاء الأطباء الزائرون من مركز إعادة التأهيل Unbroken، الذي يقدم الرعاية لضحايا الحرب في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك الجنود والمدنيين.

وسيترأس نائب مدير "قلب واحد" شير دينر، الزيارة التدريبية إلى إسرائيل. وبالتعاون مع أطباء من المراكز الطبية الرائدة مثل مركز سوراسكي الطبي في تل أبيب (إيخيلوف)، يؤكد دينر على أن هذه الزيارة "ترمز إلى التزامنا الثابت بالتضامن والتعاون في مواجهة الشدائد".

تأتي الزيارة مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، ومواجهة إسرائيل لتحدياتها الأمنية الخاصة لليوم الـ 136 من الحرب، تبرز منظمة "قلب واحد" كمنارة للتضامن والتعاون، وتسهيل تدريب الأطباء الأوكرانيين في إسرائيل لإنشاء أول مستشفى في أوكرانيا. المركز الوطني لإعادة تأهيل الضحايا في أوكرانيا.

منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، قدمت منظمة "قلب واحد" مساعدات حاسمة وأنشأت منظمة موازية في أوكرانيا، وحظيت بالثناء على عملها من عمدة مدينة لفيف. وحتى في خضم الحرب في إسرائيل، تواصل المنظمة دعم المجتمعات المحلية، بما في ذلك الطاقم التعليمي في إحدى المدارس المتضررة من الحرب.