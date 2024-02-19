الخارجية الإسبانية: "سنفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين إذا لم يتفق الاتحاد الأوروبي على ذلك"

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إن بلاده "ستفرض من جانب واحد عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر".

وبحسب وكالة رويترز، أضاف أن إسبانيا، التي تنتقد أيضاً الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، ستضغط من أجل الموافقة على مثل هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في بروكسل اليوم الاثنين، وتابع "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستمضي إسبانيا بشكل فردي في فرض هذه العقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف".

ومن جهته عبر وزير الخارجية الآيرلندي مايكل مارتن في وقت سابق، عن أمله في أن توافق دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على هذه العقوبات.

وكانت السلطات الفرنسية قد منعت الأسبوع المنصرم، "28 مستوطناً إسرائيلياً من دخول البلاد، واتهمتهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية".