الولايات المتحدة تقترح "مسودة قرار منافس" يدعم وقف إطلاق النار المؤقت في غزة

اقترحت الولايات المتحدة"مسودة قرار منافس" لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على "دعم لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، وفقا للنص الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، اليوم الإثنين. وجاء في المسودة أن خطوة كهذه "ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".

وتنص "مسودة المشروع" على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".وذكرت رويترز كذلك أن "مسودة القرار المنافس" ستندد بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم: "من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار بشأن غزة سيُطرح للتصويت ومتى".

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، غدا الثلاثاء.

ويطالب مشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كافة الرهائن، واحترام القانون الدولي.

وجدير بالذكر أنه فشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف حرب غزة ا، المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول المنصرم .