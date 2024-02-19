إسرائيل: لائحة اتهام ضد مواطن عربي اجتمع مع صالح العاروري في تركيا وحول عشرات آلاف الشواقل لحماس

قدمت لائحة اتهام اليوم الاثنين ضد أسامة العقبي (53 عاما) من مدينة حورة جنوب إسرائيل، نسبت له خلالها مخالفة الاتصال مع عميل أجنبي ومخالفات خطيرة أخرى- حيث أنه متهم بالاجتماع في تركيا مع مسؤولين في حماس، بينهم صالح العاروري، كما قام بتحويل عشرات آلاف الشواقل الى حماس في قطاع غزة.

العقبي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، من مواليد غزة، اعتقل مع زوجته سماح في شهر كانون ثاني/يناير الماضي من قبل الشاباك ووحدة اليمار في النقب، ويتضح من التحقيقات معهما أنهما اجتمعا مع مسؤولي حماس بصورة شخصية، وطلب من زوجته الانضمام الى الاجتماع بهدف إخفاء هوياتهم. وذكر البيان أنه في إطار هذه الاجتماعات جند أسامة أموالا من نشطاء حماس لنشاطاته في النقب.

ويتضح من لائحة الاتهام أن العقبي كان ناشطا في إطار الحركة الإسلامية الشمالية حتى حظرها في عام 2015، ومن عام 2017 بدأ العقبي نشاطه كعضو في لجنة "إفشاء السلام" والتي تهدف الى حل النزاعات والخلافات، كما أنه عمل كخطيب في المساجد وعمل على جمع التبرعات لأهداف مختلفة مثل مساعدة المحتاجين، واللاجئين السوريين خلال الأزمة في سوريا.

ووفقا للائحة الاتهام تواصل العقبي عام 2020 مع خاله، من سكان غزة وطلب منه مساعدة اقتصادية. وبعدها توجه اليه مواطن آخر من خانيونس، سليمان النجار وطلب منه ايضا مساعدة اقتصادية. وعلى مدار ثلاث سنوات حول أسامة أموالا للاثنين.

واعترف النجار في عام 2023 أمام أسامة بأنه ناشط في حماس. وأن الأموال التي حولها له استخدمت في حفر الأنفاق لحماس. رغم أنه فهم هذا الأمر، واصل أسامة تحويل المبالغ المالية المختلفة الى النجار . حيث حول إليه في المجمل نحو 60 ألف شاقل.

وذكرت لائحة الاتهام أنه خلال زيارته الأخيرة الى تركيا في شهر حزيران/يونيو 2023، اجتمع أسامة خلال منتدى ضيق مع مسؤول في حماس مقرب من قيادة حماس في الخارج، وايضا مع صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي قتل في لبنان الشهر الماضي في عملية منسوبة لإسرائيل.

ووجهت للعقبي اتهامات بمخالفات الاتصال بعميل أجنبي، وحظر التعامل مع ممتلكات إرهابية، وحظر التعامل بممتلكات لأغراض إرهابية، وفقا لوصف البيان، وطلبت النيابة سجنه حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.