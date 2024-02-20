الخارجية السعودي: "السلطة الفلسطينية قادرة على السيطرة على الضفة الغربية وغزة، وإيران لا تريد حربا أوسع نطاقا في المنطقة"

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في حوار مع قناة "فرانس24" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الإثنين، إن "السلطة الفلسطينية قادرة بدعم المجتمع الدولي، على السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك يحتاج إلى طريق حقيقي لإقامة دولة فلسطينية"، واشار إلى أن"احتمالية تنفيذ عمليات إسرائيلية في رفح جنوب غزة أمر غير مقبول تماماً"، واعتبر أن "إيران لا تريد حرباً أوسع نطاقاً في المنطقة".

وأكد فيصل بن فرحان على أنه "منذ البداية قلنا إننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار ونحن بحاجة إلى ذلك الآن أكثر من أي وقت مضى.. ويجب علينا معالجة مسألة دخول المساعدات الإنسانية".

وبشأن اليوم التالي للحرب، ومساهمة الرياض في ذلك، قال : "ليست السعودية فقط المهتمة بالأمر، ولكن جميع دول العربية ستناقش ذلك في سياق معالجة واسعة للقضية الفلسطينية، وإذا عالجنا ذلك، فإن مسألة كيفية إدارة غزة تصبح أسهل بكثير".

وبخصوص المساعدات أفاد بأنه "من غير المقبول أن تدخل أقل من 100 شاحنة يومياً إلى غزة.. خاصة أن الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى قالت إن هناك حاجة إلى 500 شاحنة على الأقل، ورغم أن إسرائيل أعلنت التزمها بذلك مراراً، إلا أن ذلك لم يتحقق، ما يضاعف من المأساة الرهيبة ومستوى معاناة المدنيين، وهذا انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي"مشدد على "أهمية فتح المجال لوصول هذه المساعدات الإنسانية، ومنع أي معاناة أخرى لشعب غزة من أجل الحفاظ على مصداقية النظام الدولي".

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن "الحل الضروري الذي يجب أن نتحدث عنه، هو كيف نحمي المدنيين في غزة؟ وهذا في أيدي المجتمع الدولي، وإسرائيل وأيدينا جميعاً، من خلال السماح والضغط لوصول المساعدات الإنسانية ووقف القتال".وذكر أن "الإدارة الأميركية لديها رأيها.. وأعتقد أنهم يفهمون خطورة الوضع.. وبالتأكيد أعتقد أنها البلد الذي لديه القدرة على فهم الوضع أكثر من غيره، ومن الواضح تماماً مستوى المعاناة الإنسانية في غزة".