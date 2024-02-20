20 يومًا فقط .. تعرفوا على موعد شهر رمضان المبارك وعدد ساعات الصيام الأقصر والأطول

وفقًا للبحوث الفلكية فإن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (2024م) ستكون يوم الاثنين 11 مارس/اذار، على أن تكون عدة شهر الصيام هذا العام 30 يوما.

وتشير الحسابات الفلكية أيضا إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق 30 رمضان، آخر أيام شهر رمضان المبارك، وستكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية.

ومن المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام أكثر بقليل من 13 ساعة في أول أيام شهر رمضان المبارك، في مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية، وكذلك تركيا وإيران، بزيادة أو نقص بضع دقائق بين الدول وبعضها.

وبالنسبة للدول العربية، فستسجل موروني في جزر القمر أقصر ساعات الصيام بـ 13 ساعة و4 دقائق، فيما ستسجل الرباط في المغرب أطول نهار بواقع 14 ساعة و23 دقيقة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "جمعية الإمارات للفلك" إبراهيم الجروان، إن فترة الصيام في شهر رمضان المقبل ستكون الأقصر منذ سنوات، حيث سيتقلص طول النهار خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى انخفاض فترة الصيام، متوقعا أن مدة الصيام في بداية الشهر الفضيل ستتراوح بين 13 و14 ساعة، وهي المدة الأقصر خلال السنوات الماضية.

وأوضح إلى أن طول الليل سيتساوى مع النهار في 15 و16 مارس/آذار المقبل، وأن هناك فارقاً زمنياً يصل إلى ما بين 18 و20 دقيقة بين مواقيت الإمساك والفطور بين أقصى شرق الإمارات وأقصى غربها، حيث تتقدم المناطق الشرقية في هذا الصدد.