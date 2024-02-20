قطر : “تلقينا تأكيدا من حماس ببدء نقل الأدوية إلى الرهائن”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في بيان إن قطر تلقت تأكيدا من حماس بأن الحركة تلقت الأدوية للرهائن في غزة وأنها بدأت في تسليمها إلى المختطفين الإسرائيليين.

وكانت قد أعلنت قطر في منتصف شهر يناير/كانون الثاني، أنها توسطت بنجاح في اتفاق بين إسرائيل وحماس ينص على تسليم الأدوية إلى رهائن محددين يحتاجون إليها، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية للمدنيين في غزة.

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ولكن منذ الإعلان، لم يكن هناك تأكيد على أن الرهائن تلقوا الأدوية، ويبدو أن إعلان قطر هو الأقرب حتى الآن لمثل هذا التأكيد، لكنه لا يتضمن أي دليل على استلام الأدوية بالفعل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت القناة 12 عن مبادرة مستقلة من عدة عائلات رهائن نجحت في نقل الأدوية إلى غزة لأحبائهم في نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن بعد ذلك أيضًا، لم يكن من الواضح ما إذا كانت الأدوية قد وصلت إلى وجهتها.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، ماجد بن محمد الأنصاري، مواصلة قطر جهودها الهادفة لوقف الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، مشددا على أن الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية بشأن صفقة جديدة.

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وقال الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن قطر مستمرة في جهودها مع جميع الأطراف رغم التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، مبينا أن هذه التصريحات تأتي في سياق التكسب الشخصي والسياسي، لمعالجة أزمات داخلية لا علاقة لها بالإفراج عن الأسرى أو بإنهاء المأساة التي يشهدها القطاع.

وأضاف "إننا ننظر بقلق شديد إلى واقع الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، خاصة في ظل عدم وجود ماء وغذاء وكهرباء ودواء"، مشيرا إلى المطالبات القطرية المستمرة بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.