قطر : “تلقينا تأكيدا من حماس ببدء نقل الأدوية إلى الرهائن”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في بيان إن قطر تلقت تأكيدا من حماس بأن الحركة تلقت الأدوية للرهائن في غزة وأنها بدأت في تسليمها إلى المختطفين الإسرائيليين.

وكانت قد أعلنت قطر في منتصف شهر يناير/كانون الثاني، أنها توسطت بنجاح في اتفاق بين إسرائيل وحماس ينص على تسليم الأدوية إلى رهائن محددين يحتاجون إليها، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية للمدنيين في غزة.

