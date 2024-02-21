تقرير: الغارة في حي كفر سوسة بدمشق استهدفت اغتيال شخصية ايرانية

ذكرت مصادر سورية عن سقوط قتيلين على الأقل في الغارة المنسوبة لإسرائيل في كفر سوسة في العاصمة السورية دمشق، في حين أفادت "سكاي نيوز" عربية نقلا عن مصادر سورية أن الغارة استهدفت شخصية ايرانية.

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من جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الأنسان أن القصف استهدف اغتيال إحدى الشخصيات الموالية لايران، وقال إن القتلى في القصف من جنسيات غير سورية، وإن العملية مشابهة لعملية اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية في لبنان. لافتا إلى أن هذه المنطقة التي تعرضت للقصف تشهد انتشار لعناصر حزب الله ومجموعات مسلحة ايرانية، ويقع في المنطقة عدد من المقار الأمنية.

هذا وأكدت عدة مصادر إعلامية سورية بينها وكالة سانا بوقت سابق اليوم عن استهداف حي كفر سوسة السكني في العاصمة دمشق في غارة منسوبة لإسرائيل، وتحدث المرصد السوري عن سماع انفجارات عنيفة في المنطقة