إيران : وزير النفط يتهم إسرائيل بالهجوم على خطوط أنابيب الغاز

وقبل أيام، أكد مدير التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد عقلي إعادة تشغيل خطوط نقل الغاز العامة في مدينتي بروجن وصفاشهر

i24NEWS
دقيقة 1
يُحمل علم إيراني ضخم تحت برج آزادي (الحرية) التذكاري خلال المسيرة السنوية لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 في طهران، إيران، الأحد 11 فبراير 2024
يُحمل علم إيراني ضخم تحت برج آزادي (الحرية) التذكاري خلال المسيرة السنوية لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 في طهران، إيران، الأحد 11 فبراير 2024(AP Photo/Vahid Salemi)

وجه وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إتهامته لإسرائيل وحملها المسؤولية عن الهجوم على خطوط أنابيب الغاز الأسبوع الماضي، وقال إنّ "العدو كان ينوي تحدي قطاع الغاز المنزلي. الحمد لله، كنا على استعداد تام".

Video poster

وأضاف الوزير الإيراني، في تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، أنّ "هذه المؤامرة من صنع إسرائيل، ولم تؤتِ ثمارها"، مشيراً إلى أنها "لم تتمكن سوى من إتلاف عدد قليل من فروع الأنابيب".

وقبل أيام، أكد مدير التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد عقلي إعادة تشغيل خطوط نقل الغاز العامة في مدينتي بروجن وصفاشهر، والتي تعرّضت لتفجير الأسبوع الفائت، وأوضح أنّ عمليات تصليح خطوط نقل الغاز اكتملت، وتمّ تشغيلها بالكامل.

وفي 14 شباط/ فبراير الحالي، أفاد مدير المركز الاستراتيجي لشبكة توزيع الغاز في إيران سعيد عقلي بتعرّض خطوط نقل غاز إيرانية لتفجيرين بسبب عمليتين تخريبيتين. 

وتزامن مع هذا الانفجار، "انفجار آخر على خطوط نقل الغاز في مدينة خرم بيد في محافظة فارس، ما أدّى إلى "انخفاض مستويات توزيع الغاز في المناطق المذكورة بسبب الانفجار"، وأكّد المسؤول الإيراني عدم تسجيل خسائر بشرية. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق