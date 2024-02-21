إيران : وزير النفط يتهم إسرائيل بالهجوم على خطوط أنابيب الغاز

وجه وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إتهامته لإسرائيل وحملها المسؤولية عن الهجوم على خطوط أنابيب الغاز الأسبوع الماضي، وقال إنّ "العدو كان ينوي تحدي قطاع الغاز المنزلي. الحمد لله، كنا على استعداد تام".

وأضاف الوزير الإيراني، في تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، أنّ "هذه المؤامرة من صنع إسرائيل، ولم تؤتِ ثمارها"، مشيراً إلى أنها "لم تتمكن سوى من إتلاف عدد قليل من فروع الأنابيب".

وقبل أيام، أكد مدير التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد عقلي إعادة تشغيل خطوط نقل الغاز العامة في مدينتي بروجن وصفاشهر، والتي تعرّضت لتفجير الأسبوع الفائت، وأوضح أنّ عمليات تصليح خطوط نقل الغاز اكتملت، وتمّ تشغيلها بالكامل.

وفي 14 شباط/ فبراير الحالي، أفاد مدير المركز الاستراتيجي لشبكة توزيع الغاز في إيران سعيد عقلي بتعرّض خطوط نقل غاز إيرانية لتفجيرين بسبب عمليتين تخريبيتين.

وتزامن مع هذا الانفجار، "انفجار آخر على خطوط نقل الغاز في مدينة خرم بيد في محافظة فارس، ما أدّى إلى "انخفاض مستويات توزيع الغاز في المناطق المذكورة بسبب الانفجار"، وأكّد المسؤول الإيراني عدم تسجيل خسائر بشرية.