حكم بالسجن ثماني سنوات على مواطن روسي في لبنان بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

قضت محكمة عسكرية في لبنان بداية الشهر بالسجن ثمانية سنوات على رجل متزوج من مواطنة روسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. في حين تمت تبرئة زوجته من تهم الموجهة اليها بالتجسس لصالح إسرائيل. ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" فإن الإسم الأخير للعائلة هو تشكين، ولم يتطرق التقرير الى جنسية الزوج، لكن تقارير سابقة ذكرت أنه مواطن روسي.

الحديث يدور عن زوجين اعتقلا في مطار بيروت في شهر تموز/يوليو الماضي، عندما حاولوا مغادرة لبنان مع طفلتهم. وافيد عن اعتقالهم في روسيا بعد شهر من الاعتقال، وبحسب مصدر لوكالة "ريا نوفوستي"،على ما يبدو من السفارة الروسية في بيروت ، "في بداية شهر شباط/فبراير، عُقدت جلسة استماع في قضية الزوجين تشيكين. وبرأت المحكمة المرأة المتهمة بالتعاون في الجرائم ارتكبها زوجها. وعلى مدى أكثر من ستة أشهر، أجرى الدبلوماسيون الروس محادثات حول هذا الموضوع مع حزب الله ومع الجيش اللبناني ووزارة الخارجية اللبنانية".

وذكر التقرير أن الزوجة غادرت السبت الماضي لبنان مع ابنتها ، ولم يتم تقديم تفاصيل عن الجرائم التي أدين بها زوجها أو تفاصيل أخرى عنه. إلا إنه وفقا لتقارير لبنانية ذكرت أن المواطن الروسي اعترف أمام أجهزة الأمن العام بأنه تم تجنيده لصالح الاستخبارات الإسرائيلية وعمل على جمع معلومات لصالح ذلك، ووفقا للتقرير، حصل على خرائط خول مواقع ومنشآت تابعة لحزب الله وطلب منه فحصها وتصويرها. وبعد الاشتباه فيه جرت مراقبته، وقام جهاز الأمن العام بملاحقته واعتقاله مع زوجته, واعترف بأنه زار الضاحية الجنوبية أكثر من مرة وإن جمع المعلومات يهدف التحقق من معلومات سابقة كانت لدى مشغليه. واعترفت زوجته بمعرفتها بعمل زوجها وإنها ساعدته.