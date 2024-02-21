"60 بالمئة من البلاد بدون كهرباء": سيناريو مخيف تستعد له إسرائيل بحال هجوم كبير لحزب الله

افاد هيئة البث الرسمية "كان" أنه وفقا لسيناريو سلطة الطوارئ الوطنية، فإنه في حال هجوم كبير لحزب الله، فإن 60 بالمئة من المناطق في إسرائيل ستبقى بدون كهرباء. وصرح المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف إنه :"من الممكن أن يفقد عدد كبير من الناس أرواحهم، ومن الممكن أن تتوقف الكهرباء عن 60% من المناطق مدة 48 ساعة. ومن المتوقع أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي المحلي لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وانقطاع التيار الكهربائي المحلي لمدة ساعتين إلى 3 مرات يوميًا".

وأفيد أن علاج المرضى المرتبطين بأجهزة التنفس الصناعي ودعامات التنفس في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة سيصبح أكثر تعقيدا، حيث يستعدون الآن للاهتمام بنحو 35 ألف مريض يرتبط مع جهاز تنفس صناعي.وتشرع وزارة الصحة الإسرائيلية حاليا بالعمل على شراء كميات كبيرة من المولدات، وبالإضافة إلى ذلك، تطالب وزارة الصحة الإسرائيلية من السلطات المحلية إنشاء مراكز للطاقة والأكسجين في سلطاتها.

في غضون ذلك، وفي نهاية الأسبوع الماضي، اجتمع وزراء الأم والصحة والاتصالات والداخلية الإسرائيليين والرؤساء التنفيذيين للوزارات الحكومية الأخرى ورئيس مجلس الأمن القومي ورئيس هيئة الطوارئ الوطنية ورئيس بلدية نيشر ورئيس الوزراء الاسرائيلي مع كبار قادة الجبهة الداخلية في القاعدة الرئيسية لقيادة الجبهة الداخلية. تم تقديم سيناريو القتال من الشمال على الطاولة، والذي يتضمن انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، الأمر الذي سيجبر السكان على الاستعداد على نطاق واسع. في الأسابيع الأخيرة، تصدرت مسألة الاستعداد لسيناريو انقطاع التيار الكهربائي العناوين الرئيسية أكثر من مرة بسبب تصريحات روعي ليفي، رئيس بلدية نيشر، حول عدم شفافية المعلومات للجمهور