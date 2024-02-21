وزير الخارجية العراقي الأسبق ينتقد طريقة إعدام صدام حسين ويصفها بـ"المشينة"

انتقد وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، طريقة الإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين التي حصلت يوم عيد الأضحى في 30 ديسمبر 2006، فيما تزال العديد من التساؤلات تلف مصير جثة صدام حسين ومكان دفنها، على الرغم من مرور 18 سنة على إعدامه.

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واعتبر هوشيار زيباري، أن "الطريقة المخزية التي أعدم بها أعطته مكانة لا يستحقها، على الرغم من الجرائم التي ارتكبها بحق العراقيين"، وقال "طريقة إعدامه وتوقيته كانا أمرين مخزيين حقيقة، رغم كل الجرائم التي حُوكم عليها، فإن هذه الطريقة البشعة أعطته مكانةً لا يستحقها".

وأكد أن طريقة القصاص لم تكن نبيلة بل بشعة، ما أعطى انطباعا لبعض الناس أنه ظلم أو غدر به، أشار في مقابلة مع "الشرق الأوسط" إلى أنه لم يلتقِ بصدام حسين، مضيفا أن الأخير قتل ثلاثة من إخوانه بسبب نشاطهم السياسي المعارض.

وعن وجود مكان معروف لقبر صدام ، أوضح أن أقاربه طلبوا استلام الجثة لدفنها في تكريت، كما أضاف أن السلطات المعنية حينها أصدرت قرارا بالمواقفة، لكن العديد من الشائعات خرجت وانتشرت لاحقا.

إلا أنه لم يتمكن من تأكيد ما إذا كانت جثة الرئيس العراقي الراحل ما زالت داخل العراق، أم أن عددا من البعثيين أخرجوها لاحقا.

وفي السياق، لفت إلى أن بعض أنصار صدام ومن ضمنهم رغد ابنته يعتقدون أن جثته أخرجت من البلاد، لكي لا تنتهك من قبل خصومه.