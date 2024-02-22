أفادت نجمة داود الحمراء بوصول بلاغ في الساعة 07:29 عن إطلاق نار في منطقة القدس على الطريق رقم 1، القدس - معاليه أدوميم، إطلاق النار العشوائي في هجوم على السيارات المتوجهة إلى أعمالها في ساعة الذروة صباح الخميس، ما أدى إلى وقوع إصابات. ووفقا للمعلومات الأولية فقط، يقوم المسعفون في نجمة داوود الحمراء بتقديم المساعدة الطبية لعلاج 8 جرحى أحدهم حالته خطيرة، وأفيد لاحقا بمصرعه.

Israel Police Spokesperson

وفي تحديث لمدير عام نجمة داوود الحمراء فقد أصيب ثلاثة أشخاص بصورة خطيرة بالقرب من تقاطع أدوميم، وتمت الإشارة إلى تحييد شخصين في موقع الحدث يشتبه بقيامهما بالهجوم.

Police Spokesperson

بعد نحو ساعة من إطلاق النار، أفاد المسعفون في الموقع عن قتيل واحد جراء إصابة خطيرة فيما يستمر تقديم العلاج للمصابين الآخرين.

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وأكدت الشرطة وقوع الهجوم على خلفية قومية في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث تم تحييد منفذيْ العملية، وأعلن لاحقا عن اعتقال مهاجم ثالث كان شريكا في عملية إطلاق النار التي استهدفت السيارات المتوقفة في ساعة الذروة الصباحية التي تشهد ازدحاما مروريا برشاش أوتوماتيكي، ما تسبب بمقتل مواطن ونحو 8 إصابات.

واتضح من التحقيق في ملابسات الحادث أن 3 مهاجمين وصلوا من بيت لحم في سيارتين وقاموا بإطلاق النار في عدة مواقع على الطريق السريع رقم 1، على ما أفادت الشرطة.

وجاء في بيان للشرطة أن رجلا في العشرين من عمره قتل في الحادث وأصيبت شابة بجروح خطيرة، وأصيب أربعة آخرون بجروح متوسطة في هجوم إطلاق نار على طريق معاليه أدوميم في القدس. بالإضافة إلى ذلك، تم إخلاء امرأة جريحة وأربعة مصابين بالصدمة إلى المستشفيات.

واستعرضت الشرطة في بيان تسلسل الأحداث: وردت هذا الصباح الساعة 7:29 مكالمات عديدة في مركز الطوارئ 101 التابع لنجمة داود الحمراء حول قيام إرهابي بإطلاق النار على مركبات على الطريق السريع رقم 1 معاليه أدوميم في القدس، بين مفرق زيتيم وحاجز الزعيم.

وقد هرعت على الفور قوات كبيرة من نجمة داود الحمراء إلى مكان الحادث، بما في ذلك سائقو وحدة الدراجات النارية التابعة لنجمة داود الحمراء وسيارات الإسعاف ومركبات العناية المركزة. طواقم نجمة داوود الحمراء التي وصلت إلى مكان الحادث حددت وفاة رجل في العشرينيات من القرن الماضي وقدمت العلاج الطبي وأخلت 11 جريحاً إلى مستشفيات شعاري تسيدك وهداسا عين كارم وجبل المشارف، ومن بينهم: شابة تبلغ من العمر حوالي 23 عامًا، في حالة خطيرة، واعية، مصابة بطلقات نارية في الجزء العلوي من جسدها.

4 أشخاص في حالة متوسطة، وهم في كامل الوعي، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا مصابة بطلق ناري في الجزء العلوي من الجسم، ورجل يبلغ من العمر 23 عامًا مصابًا بطلق ناري في البطن والأطراف، ورجل يبلغ من العمر 51 عامًا مصابًا بطلق ناري في الأطراف، وامرأة (52 عاماً) أصيبت بطلقات نارية في الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك، قامت فرق نجمة داوود الحمراء بإجلاء امرأة تبلغ من العمر 59 عاماً تعرضت لإصابة إضافة إلى أربعة آخرين يشكون من آثار الهلع، إلى المستشفيات.

وقال ديفيد ترجمان، كبير الأطباء في نجمة داود الحمراء: "كان المشهد معقدًا، وفي هذا الوقت كان الطريق عادة مزدحمًا جدًا بالمركبات، وكانت سيارات المصابين متباعدة عن بعضها البعض، وقمنا بإجراء مسح سريع وركضنا من سيارة إلى أخرى حيث كان المصابون وبدأنا في علاجهم".

وقال المسعف في نجمة داود الحمراء، نداف طيب، الذي كان من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الحادث: "إنه مشهد معقد يمتد على طول حوالي نصف كيلومتر. لاحظنا وجود خمس مركبات مع مصابين، وفي إحداها كان يجلس شاب في العشرينيات من عمره فاقد الوعي بدون نبض ولا يتنفس مع وجود طلقات نارية في الجزء العلوي من جسده، وقمنا بإجراء فحوصات طبية وللأسف كان علينا تحديد وفاته. وفي سيارة أخرى جلست شابة تبلغ من العمر حوالي 23 عامًا، وهي بكامل وعيها، وقد أصيبت بطلقات نارية في الجزء العلوي من جسدها، وقد قدمنا لها العلاج الطبي المنقذ للحياة ونقلناها إلى مستشفى شعاري تسيديك. إضافة إلى ذلك، هناك 4 إصابات متوسطة، وامرأة أصيبت برضوض، وعدد من المصابين بالقلق".

وتم القضاء على المسلحين الذين نفذا الهجوم في مكان الحادث.