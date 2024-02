أفادت نجمة داود الحمراء بوصول بلاغ في الساعة 07:29 عن إطلاق نار في منطقة القدس على الطريق رقم 1، القدس - معاليه أدوميم، إطلاق النار العشوائي في هجوم على السيارات المتوجهة إلى أعمالها في ساعة الذروة صباح الخميس، ما أدى إلى وقوع إصابات. ووفقا للمعلومات الأولية فقط، يقوم المسعفون في نجمة داوود الحمراء بتقديم المساعدة الطبية لعلاج 8 جرحى أحدهم حالته خطيرة، وأفيد لاحقا بمصرعه.

وفي تحديث لمدير عام نجمة داوود الحمراء فقد أصيب ثلاثة أشخاص بصورة خطيرة بالقرب من تقاطع أدوميم، وتمت الإشارة إلى تحييد شخصين في موقع الحدث يشتبه بقيامهما بالهجوم.

بعد نحو ساعة من إطلاق النار، أفاد المسعفون في الموقع عن قتيل واحد جراء إصابة خطيرة فيما يستمر تقديم العلاج للمصابين الآخرين.

https://twitter.com/i/web/status/1760544037243678906