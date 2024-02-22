تقارير للمعارضة السورية: هروب مسؤول من حزب البعث الى إسرائيل

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلية مشتبها اجتاز الحدود من الأراضي السورية إسرائيل وفقا لما ذكرته هيئة البث الرسمية "كان" . ونقل المشتبه للتحقيقات معه مع قوات الأمن الإسرائيلية.

في حين أفادت جهات في المعارضة السورية أن الحديث يدور عن مطاع السرحان، قيادي عضو في حزب البعث السوري- حزب النظام الحاكم وعضو في لجنة المصالحة، ويعيش في إحدى القرى السورية القريبة من الحدود.

وزعمت تقارير ايضا أن السرحان اعتقل داخل الأراضي السورية من قبل القوات الاسرائيلية من أمام منزله في قرية الرفيد بمحافظة القنيطرة صباح الأربعاء 21 شباط 2024 ، فيما قالت مصادر أخرى أن السرحان هرب إلى إسرائيل.

ويأتي التقرير بعد أقل من يوم واحد من محاولة الاغتيال في كفر سوسة بالعاصمة دمشق، والتي نسبت الى إسرائيل وفف، وبحسب التقارير، الهجوم استهدف شخصييات ايرانية، أدى الى مقتل اثنين لا يحملان الجنسية السورية.