بن غفير يتفقد موقع الهجوم قرب معاليه أدوميم ويدعو إلى تقييدات ملموسة وحواجز حول القرى الفلسطينية

وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صباح اليوم (الخميس) إلى مكان الهجوم على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، وعقب على الحدث بالقول إنه يجب فرض المزيد من القيود على حرية حركة الفلسطينيين ورفض المزاعم حول إمكانية إشعال التوتر في المنطقة بسبب تقييدات على دخول الأقصى للصلاة في شهر رمضان، على ما جاء في تقرير لواينت.

وشدد بن غفير على صواب قراره المتعلق بتوزيع الأسلحة على المدنيين بشكل واسع وقال: "لقد تم تجنب كارثة كبيرة جدا هنا ويرجع ذلك لحقيقة وجود الأسلحة بحوزة كل رجال الشرطة والمواطنين". واستطرد مكررا تصريحه منذ ستة أشهر والذي أثار عاصفة من الاستهجان: "أذكركم أنني قلت صراحة إن الحق في الحياة يعلو على الحق في حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية. الحق في الحياة لسكان يهودا والسامرة يعلو على حرية سكان السلطة الفلسطينية بالتنقل".

بن غفير المتمسك بآراء يمينية متشددة اغتنم الفرصة ليسلط الضوء على موقفه المعارض لدخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل (بعد حظر دام للشهر الخامس على التوالي في أعقاب هجوم 7 أكتوبر) وتابع: "لا يوجد هناك شعب فلسطيني، حسنا؟ إنه شعب مخترع وقيل لي إن ذلك سيشعل المنطقة. ولكنهم لا يحتاجون إلى الأعذار حتى يشعلوا المنطقة. إنهم يكرهوننا. لذلك سوف أحارب من أجل التقييدات. وجيد أن رئيس الوزراء يقبل موقفي المبدئي ولكن يجب أن يكون هناك تقييدات ملموسة أكثر. يجب وضع الحواجز حول القرى أيضا".

Clause 27a of the Israeli copyright law

أسفر الهجوم اليوم في ساعة الذروة الصباحية عن مقتل شاب عشريني وإصابة امرأة بشكل خطير وعدد من الإصابات المتفاوتة جراء إطلاق النار العشوائي بسلاح آلي من قبل 3 فلسطينيين وصلوا إلى المكان من بيت لحم بسيارتين وشرعوا بتنفيذ العملية التي انتهت بمصرعهم.