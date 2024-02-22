الجيش الإسرايلي يعتقل ما لا يقل عن 8 من موظفي الانوروا بسب ارتباطهم بحماس

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأنها حصلت على وثيقة سرية تتضمن طلبا لأونروا الوصول الى ثمانية من موظفي المنظمة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال الصراع في غزة، ونقل الموظفين للتحقيقات معهم بعد أن ربطتهم السلطات الإسرائيلية بصورة مباشرة مع حركة حماس.

ووفقا للتقرير هذه الاعتقالات جرت خلال كافة أشهر الحرب، ابتداء من شهر تشرين ثاني/أكتوبر حتى شهر شباط/فبراير، من مناطق مختلفة في قطاع غزة، ويشتبه بأن أحد المعتقلين شارك في هجوم السابع من أكتوبر.

ويتضح من الوثيقة السرية، أنه قبل أيام توجهت إدارة المنظمة الأممية الى جهات سياسية في إسرائيل، بما يشمل قائمة مفصلة من ثمانية أسماء، بطلب معلومات عن موظفي المنظمة المعتقلين، مكان اعتقالهم، وضع التحقيقات ضدهم وهل اثبت انتمائهم الى حركة حماس أو أي نشاط مسلح. ويشدد مسؤولون في إسرائيل بأن طلب اونروا لم يتم الاستجابة له بعد، وأن إجراءات التحقيقات مع الثمانية لا زالت متواصلة.

وفيما يتعلق بالمزيد من التفاصيل، فهناك حوالي 2000 شخص آخر مسجلين كنشطاء في حماس، ولكنهم ليسوا أعضاء في الجناح العسكري. وهناك 7000 موظف إضافي في UNRWA يرتبطون بقرابة من الدرجة الأولى بأفراد من حماس الذين يشتبه في تورطهم في أنشطة. في المجموع، من بين 12000 موظف، يبلغ عدد المرتبطين بحماس ما يقرب من 9500 شخص.

وقبل شهرين، قدمت إسرائيل قائمة بأسماء 12 من موظفي UNRWA الذين شاركوا بشكل فعال في المجزرة في المستوطنات المحيطة إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة. من المحتمل أن تحصل إسرائيل على آخر التحديثات بعد الانتهاء من التحقيقات مع المعتقلين الثمانية، والتي قد تتضمن معلومات إضافية تتعلق بالعناصر التي يعملون في وكالة UNRWA في الوقت نفسه.