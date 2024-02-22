تقرير: اجتماع للحوثيين وخبراء إيرانيين ولبنانيين باليمن يتفقون فيه على توسيع الهجمات في البحر الأحمر

ذكرت مصادر يمنية، اليوم الخميس، أن "اجتماع للحوثيين وخبراء إيرانيين ولبنانيين باليمن يتفقون فيه على توسيع الهجمات في البحر الأحمر"مشيرة إلى أن "جماعة الحوثي حذرت السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية من الإبحار في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب"

وفي السياق قالت وكالة رويترز، نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية جاء فيها: "إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب"

وذكرت البيانات، التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضا.

وقال زعيم الحوثيين، في كلمة له اليوم الخميس، إن الهجمات في البحر الأحمر "مستمرة ونسعى لتصعيدها"، وأضاف"أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا بالبحرين الأحمر والعربي"وتابع"الأميركيون يستخدمون الفيتو في أي قرار يصب بمصلحة الفلسطينيين" وقال"الأميركيون يستخدمون الفيتو فقط لخدمة إسرائيل، وكل السفن التي يتم استهدافها تتبع للتصنيف المعلن وهي إما أميركية أو بريطانية أو إسرائيلية"

وأكد على أن "السفن المستهدفة في البحر بلغت 48 سفينة، وأن عملياتنا على الأهداف الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بلغت 183 صاروخا وطائرة مسيرة"