وزير الثقافة الإسرائيلي يطلب الموافقة على أغنية يوروفيجن وسط مخاوف من القوانين السياسية

وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، خاطب اليوم (الخميس) رئيس اتحاد البث الأوروبي، وطلب من الهيئة الموافقة على الأغنية الإسرائيلية المرشحة لمسابقة يوروفيجن. في رسالته إلى رئيس اتحاد ترست يوروفيجن، نويل كوران، ونائبه جان فيليب دي تندر، طلب الوزير زوهار الموافقة على أغنية "مطر أكتوبر"، التي تم اختيارها من قبل هيئة الإذاعة العامة لتمثيل إسرائيل في المسابقة المقبلة ليوروفيجن.

في رسالته، أشار الوزير زوهار إلى أن إسرائيل تواجه إحدى أصعب فتراتها، وأنه يجب أن لا يتجاهل هذا الواقع عند اختيار أغنية تمثلها في هذه الظروف. أكد أن الأغنية المقترحة ليست سياسية ولا تتحدث عن الحروب أو النزاعات، بل تعبّر عن مشاعر الناس. ووفقًا لزوهار، فإن هذه الأغنية تعبر بشكل مؤثر عن التجديد والبناء من واقع مليء بالخسائر والدمار، وتعكس الشعور العام الحالي في إسرائيل.

أضاف الوزير زوهار أن مسابقة يوروفيجن تمثل بشكل كبير قوة الثقافة والموسيقى، وأعرب عن ثقته في أن اتحاد البث الأوروبي سيواصل مهمته المهمة في الحفاظ على المسابقة خالية من أي اعتبارات سياسية.

في تطور غير معتاد، لم يوافق اتحاد البث الأوروبي بعد على الأغنية التي تم اختيارها وتقديمها للمشاركة في مسابقة يوروفيجن. ووفقًا للتقارير، يبدو أن هناك مشكلة في الموافقة على الأغنية، وذلك بسبب القلق من وجود تصريحات سياسية فيها.

هيئة الإذاعة الإسرائيلية أشارت إلى أنها تجري حوارًا مع اتحاد الإذاعات الأوروبية بشأن الأغنية المختارة لتمثيل إسرائيل في يوروفيجن. يُذكر أنه بالنسبة لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، لا توجد نية لاستبدال الأغنية المختارة، وبمعنى آخر، إذا لم تُوافق عليها الإذاعة الأوروبية، فلن تتمكن إسرائيل من المشاركة في المسابقة.