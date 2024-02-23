البحرية الإسرائيلية تجري مناورات"واسعة النطاق" استعدادا لحرب محتملة في شمال البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن أسطول الزوارق الصاروخية التابع للبحرية الإسرائيلية أجرى تدريبات "واسعة النطاق" خلال الأسبوع المنصرم، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش لحرب محتملة في الشمال وتحذير إسرائيل من أن صبره على التوصل إلى حل دبلوماسي بدأ ينفد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "التدريبات البحرية تحاكي القتال في المسرح البحري الشمالي، وتم إجراء بعض التدريبات مع سلاح الجو الإسرائيلي" وتابع "من بين السيناريوهات التي تم اختبارها إحباط هجمات الطائرات بدون طيار، وعمليات الإنقاذ الجوية من السفن، وإعادة تزويد زوارق الصواريخ بالوقود في البحر"

وتأتي هذه التدريبات في الوقت الذي ينفذ فيه حزب الله هجمات يومية ضد شمال إسرائيل وتستمر الحرب في قطاع غزة، حيث قال حزب الله إنه استهدف مبنى مجلسًا إقليميًا، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرة بدون طيار مشبوهة دخلت مجاله الجوي.

وحذرت إسرائيل من أنها لم تعد قادرة على تحمل وجود حزب الله على طول حدودها في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأأول المنصرم، وأنه إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي، فسوف تلجأ إلى العمل العسكري لصد حزب الله في الشمال.

ومن جهته حذر وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، من أن "إسرائيل لن تنتظر طويلا لإيجاد حل دبلوماسي في الشمال"، فيما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقتطفا من تقرير القناة الإسرائيلية(12) الذي بث مساء الخميس، وكشف أن "إسرائيل أرسلت تحذيرا رسميا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن استمرار إيران في شحن الأسلحة إلى حزب الله، في انتهاك لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حرب عام 2006. الحرب بين إسرائيل ولبنان". وقال كاتس في تغريدة على منصة "إكس": “إذا لم تؤد المعلومات المثيرة التي كشفناها لمجلس الأمن إلى تغيير، فلن نتردد في التحرك”.