السلطة الفلسطينية ترد على "خطة نتنياهو": "غزة لن تكون إلا جزءاً من دولتنا المستقلة"

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الجمعة، في معرض رده على خطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب، إن "قطاع غزة لن يكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وإن أي مساعٍ تخالف ذلك سيكون مصيرها الفشل"وتابع "ما يطرحه نتنياهو من خطط، الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية".

واشار أيو ردينة إلى أن"غزة لن تكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة"واضاف "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد طرح على مجلس الوزراء الأمني المصغر، خطة بشأن مستقبل "قطاع غزة بعد الحرب"، متضمنة "احتفاظ إسرائيل بحُرية العمل في كامل القطاع، دون قيود زمنية، لمنْع تجدد الإرهاب، وإحباط التهديدات القادمة من غزة، إضافة إلى عدم السماح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع السلاح"

وقال مكتب نتنياهو في بيان، في وقت سابق، من اليوم الجمعة، إن "وثيقة المبادئ تعكس قبولاً عاماً واسع النطاق لأهداف الحرب، وللبديل المدني لحكم حركة حماس في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه "جرى توزيع وثيقة رئيس الوزراء المرفقة على أعضاء مجلس الوزراء كافة كأساس للمناقشة، تمهيداً لمزيد من المناقشات حول هذا الموضوع".