المفوضية السامية لحقوق الإنسان تندد بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يرتكبها جميع الأطراف في إسرائيل وغزة والضفة الغربية"

نددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير نشر، اليوم الجمعة، بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يرتكبها جميع الأطراف في إسرائيل وغزة والضفة الغربية"، وطالبت "بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين"

وفي السياق قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مع إصدار التقرير "حول وضع حقوق الإنسان في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، للأشهر الـ12 المنتهية في 31 أكتوبر /تشرين الأولمن عام 2023، "العدالة شرط أساسي لإنهاء دورات العنف، ولكي يتخذ الفلسطينيون والإسرائيليون خطوات ذات معنى نحو السلام"