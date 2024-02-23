بعد إعلان إسرائيل عن خطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية: أنتوني بلينكن يشعر "بخيبة أمل"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وفي مؤتمر صحفي في بوينس آيرس، اليوم الجمعة، إنه يشعر "بخيبة الأمل إزاء إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر بناء مساكن جديدة يأتي بنتائج عكسية على تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين"

جاء ذلك في معرض إعلانه عن القرار، أمس الخميس، وصفه وزير المالية بيتساليل سموتريش بأنه "رد صهيوني مناسب على هجوم وقع في الضفة الغربية في ذلك اليوم"

وينظر جزء كبير من المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها "غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين المحتمل، والذي يتصور إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة"

وأكد انتوني بلينكن، مساء اليوم الجمعة،عل أنه "ندعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد الإرهاب" وأكد على أن "الإدارات الأميركية المتتالية دأبت على رفض المستوطنات وتوسيعها وهذا يضعف أمن إسرائيل"وتابع"يجب عدم تقليص مساحة قطاع غزة" وأضافل"يجب ألا يُعاد احتلال قطاع غزة"