الحوثيون يهددون بإغلاق باب المندب كلياً

وأكد حسين العزي، "وبما أننا لم نفعل ذلك فهذا يعني أننا ما زلنا نحرص على الملاحة الدولية"، متهماً أميركا وبريطانيا بممارسة الكذب.

i24NEWS
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مروحية تابعة لقوات الحوثي تقترب من سفينة الشحن جالاكسي ليدر الأحد 19 نوفمبر 2023.
مروحية تابعة لقوات الحوثي تقترب من سفينة الشحن جالاكسي ليدر الأحد 19 نوفمبر 2023.(Houthi Media Center via AP)

هددت جماعة الحوثي، أمس الجمعة، بإغلاق مضيق باب المندب كلياً، بحسب ما أكده القيادي الحوثي حسين العزي، في تدوينة له على منصة إكس حيث قال "نستطيع إغلاق باب المندب كلياً، وفيك تضع تحت كلمة (كلياً) عشرين خط".

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وأكد حسين العزي، المعين نائباً لوزير الخارجية، في الحكومة غير المعترف بها دوليا، "وبما أننا لم نفعل ذلك فهذا يعني أننا ما زلنا نحرص على الملاحة الدولية"، متهماً أميركا وبريطانيا بممارسة الكذب.

ويعد باب المندب من أهم المعابر المائية في العالم، ويشكل ممرا بحريا للتجارة الدولية، وتمر به معظم أنشطة التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا، ونحو 10% من حركة الملاحة العالمية.

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وتأتي هذه التهديدات على خلفية التصريحات الأميركية التي اتهمت جماعات الحوثية باستهداف سفن المساعدات الإنسانية، في إشارة إلى هجومها، الاثنين الماضي 19 فبراير/شباط، على السفينة "سي شامبيون" التي ترفع علم اليونان كانت قادمة من الأرجنتين باتجاه ميناء عدن وعلى متنها 40 ألف طن من الحبوب لتفريغها.

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