تصاعد التهديد الجريمي في إسرائيل: استفحال الأمن وانتشار الأسلحة بين المنظمات الإجرامية

مع اندلاع حرب السيوف الحديدية، أصبحت المنظمات الإجرامية في إسرائيل على استعداد للاستفادة من هذا الوضع، حيث حددت هدفها في تكوين مخزون هائل من الأسلحة والذخائر. تشير التقارير إلى أن غالبية الأسلحة الجديدة التي تمتلكها هذه المنظمات مأخوذة من جيش الدفاع الإسرائيلي. ورغم أن انتشار قوات الشرطة والإجراءات الأمنية في المدن قد أدت إلى تراجع في حالات إطلاق النار والعنف في الشوارع، خاصة في أوساط المجتمع العربي، إلا أن مسؤولاً سابقاً في الشرطة يحذر من أن هذه الهدنة قد تكون مؤقتة. ويتوقع أن تظهر آثار حملة التزود الحالية التي تقوم بها المنظمات الإجرامية بشكل واضح بمجرد انتهاء الحرب.

تعترف الشرطة بالفعل بأن هذا ليس حادثًا لمرة واحدة، بل هو اتجاه يتوسع بسرعة. في الأشهر الأخيرة، تمكنت الشرطة من ضبط عدد من المخابئ التي تحتوي على أسلحة من الجيش الإسرائيلي والتي تسربت إلى العالم السفلي. كان من المفترض أن تثير هذه "التسريبات" العديدة، خاصة في هذا الوقت الحساس، إشارات حمراء بين قوات الأمن في الجيش الإسرائيلي والسلطات المعنية. ومع ذلك، يظهر الفشل في وقف هذه الظاهرة مرة أخرى على أبواب الشرطة الإسرائيلية، تاركًا أسئلة حول فاعلية إجراءات السيطرة والتفتيش.

على سبيل المثال، خلال شهر كانون الثاني/يناير، تم اكتشاف العديد من الأسلحة، بما في ذلك مسدس وقنابل صوتية وعبوات ناسفة، في شقة تعود لأحد سكان تل أبيب، الذي يعرفه الشرطة باعتباره عضوًا في منظمة عائلة موسلي الإجرامية. تم التحقق من أن بعض هذه الذخائر كانت مملوكة لجيش الدفاع الإسرائيلي ووصلت إلى يدي المشتبه به عبر طرق غير قانونية.

وفي تحقيق آخر قامت به الشرطة، تم اعتقال أحد سكان الطيبة وضبط بحوزته مسدسًا يعود إلى مقاتل في الجيش الإسرائيلي الذي سقط في معارك العطيف في 7 أكتوبر. وتزايدت حوادث العصابات الإجرامية في بيتح تكفا، مرفقة بسلسلة من الهجمات، بما في ذلك إطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة ورمي القنابل اليدوية على المنازل والمحال التجارية والسيارات. يشير سكان المدينة إلى تدهور الأمان الشخصي منذ بداية الحرب، وقد حددت الشرطة بشكل واضح أحداث معينة تتعلق بهذه التطورات. ويعزو البعض أسباب هذه الظاهرة إلى انتشار العبوات الناسفة من مناطق القتال إلى أيدي مرتكبي الجرائم في الداخل.