براعم الأمل تتفتح من جديد: مفاوضات جديدة بين إسرائيل وحماس بعد عودة الوفد من باريس

بعد مرور ما يقرب من شهر على الأمل الذي ساد بعد قمة باريس الأولى، تعود براعم الأمل في صفقة الرهائن لتتفتح من جديد، بعد عودة الوفد الإسرائيلي من المناقشات الأخيرة في العاصمة الفرنسية. أفاد مسؤول سياسي بأنه تم خلال المحادثات التوصل إلى الخطوط العريضة المتفق عليها لبدء المفاوضات مع حماس، وأن الوفد عاد إلى إسرائيل وسط تفاؤل حذر.

بعد سلسلة من التقارير، أكد مسؤول سياسي كبير أن حماس قد قررت التنازل عن بعض مطالبها في إطار المفاوضات الجارية. وأشار المسؤول إلى أنهم لا يزالون بعيدين عن التوصل إلى اتفاق نهائي، ولكن حماس قد اتخذت خطوات إيجابية بتخفيف بعض المطالب في ظل تصاعد التوترات وتصلب مواقف رئيس الوزراء.

وفقًا لتصريحات مسؤول في حماس، يتضمنت الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، إلى جانب الإفراج عن 200 إلى 300 سجين فلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل. ومقابل هذه الخطوات، سيتم إطلاق سراح ما بين 35 إلى 40 مختطفًا. يُذكر أن هناك 134 إسرائيليًا محتجزين في الأسر في قطاع غزة، ويشير التقرير إلى أن 32 منهم على الأقل لا يزالون في عداد الأحياء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه الوسطاء - مصر وقطر - يتمثل في التوصل إلى اتفاق يقتنع فيه حماس بأنه سيمكن في نهاية المطاف من التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بعد انتهاء المفاوضات. يشير التقرير إلى أنه في حين تقدمت مصر وقطر بتسهيلات إنسانية في شكل وقف إطلاق نار مؤقت، إلا أن إسرائيل لم تقدم أي التزام بهذا الشأن حتى الآن.

كما ذكرت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يرى بعض التفاؤل بعقد قمة في باريس قد تسفر عن تطورات إيجابية، ولكن لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن نيابة عن قطر، مصر، أو الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، أكد مسؤول إسرائيلي لشبكة إن بي سي نيوز أن هناك تقدمًا محدودًا تم تحقيقه في باريس، ولكنه لم يؤكد ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انفراجة فعلية. ومن المتوقع عقد اجتماع لمجلس الوزراء الحربي لمناقشة المحادثات في الليلة، بالإضافة إلى تقديم المخطط للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الحربي ومن ثم إلى المجلس الوزاري الموسع.