تزايد التوترات في الضفة الغربية والقدس قبيل شهر رمضان: مخاوف من هجمات وتحديات أمنية لإسرائيل

تزداد الإنذارات بشأن الهجمات قبل شهر رمضان في منطقة الضفة الغربية والقدس، مما يثير مخاوف من وقوع هجمات في مراكز المدن الإسرائيلية. هذا ما أكده المسؤولون الأمنيون في إسرائيل، حيث لوحظت محاولات متزايدة من قبل نشطاء حماس خارج قطاع غزة ومن قبل إيران لتصعيد الخطاب في الضفة. وتشير التقارير إلى أن الأحداث في غزة تتسم بطابع ديني يحيط بقضية الحرم القدسي.

تتعرض الحكومة الإسرائيلية لتحديات أمنية خلال شهر رمضان، حيث يتعين على مجلس الوزراء اتخاذ قرارات بشأن زيارات المسلمين للمسجد الأقصى في الحرم القدسي. يُعَد هذا الموضوع واحدًا من أبرز القضايا التي تواجه النظام الأمني، حيث ترى إسرائيل نفسها في حرب ضد حماس، وليس في صراع ضد المسلمين بشكل عام.

توصت الأجهزة الأمنية بعدم فرض قيود على العرب الإسرائيليين وعدم فرض حد أدنى للعمر على الفلسطينيين من الضفة الغربية. بينما يطالب وزير الأمن الوطني بن جابر بمنع دخول المسلمين للحرم القدسي بشكل كامل.

من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني هذا الموضوع مرة أخرى خلال هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يقدم النظام الأمني تقييمات إضافية للوضع في محاولة لإزالة بعض القيود المخطط لها.

في الأسبوع الماضي، تم نشر أخبار تفيد أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقدمت الشرطة بمقترح لتسوية قضية تقييد دخول المواطنين العرب في إسرائيل إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان. ووفقًا لمصادر حاضرة في الاجتماع، قدمت الشرطة اقتراحًا يشمل قيودًا عمرية مختلفة، حيث يتم منع دخول الرجال دون سن الأربعين، وسيتم تحديد الحد العمري للأطفال والنساء لاحقًا.

من المقرر تنفيذ القرار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وسيتم تقييم إمكانية استمرار القيود أو تخفيفها في نهاية الأسبوع. وأبدى رئيس الوزراء نتنياهو دعمه للمقترح، مطالبًا الموظفين بالعمل عليه لفترة أطول. وخلال النقاش، أشار مسؤولون أمنيون إلى أن معظم "المشاكل" بين المواطنين العرب في إسرائيل والقدس الشرقية تتعلق بالأفراد الذين تقل أعمارهم عن أربعين عامًا، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات محظورة، والذين لا ينتمون إلى أي جماعة، وهي معلومات معروفة لدى جهاز الشاباك والشرطة.