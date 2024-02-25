تقرير: مقتل عنصرين لحزب الله جراء انفجار على الحدود السورية اللبنانية في غارة جوية منسوبة لإسرائيل

أكد المرصد السوري صباح اليوم الأحد مقتل عنصرين بحزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة بريف القصير.

واستهدف الانفجار، الذي يشتبه في أنه نتيجة غارة جوية إسرائيلية، شاحنة تابعة لحزب الله في المنطقة. وفي حين أن التفاصيل لا تزال غير متوفرة، فمن المعتقد أن الشاحنة كانت تنقل أسلحة وقت الهجوم.

ومن النادر أن يشن الجيش الإسرائيلي ضربات في سوريا بوضح النهار، ما يكسب هذا الحادث أهمية خاصة.

وتمتنع إسرائيل عادة عن تأكيد أعمالها العسكرية في سوريا، على الرغم من المعرفة الواسعة بغاراتها الجوية التي تستهدف شحنات الأسلحة والوجود الإيراني في البلاد.

يخوض حزب الله حربا على الحدود الجنوبية مع إسرائيل منذ 142 يوما غداة هجوم غير مسبوق لحماس على بلدات الغلاف الحدودية مع قطاع غزة ما أسفر عن نتائج كارثية خلفت 1200 قتيل في يوم واحد معظمهم من المدنيين واختطاف نحو 240 رهينة من جنسيات مختلفة وهو ما أدى إلى إشغال فتيل حرب "السيوف الحديدية" في غزة للقضاء على حماس وإعادة المخطوفين.