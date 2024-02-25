الأردن ترد لأول مرة على الجدل حول وجود جسر بري من الأردن لمساعدة إسرائيل

نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة جملة وتفصيلاً الشائعات والجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول وجود جسر بري يمر عبر الأردن من أجل نقل صادرات إلى إسرائيل.

وقال الخصاونة، في تعليق على منصة "إكس" اليوم الأحد، إن الأنباء عن وجود جسر بري "توريات وقصص من وحي الخيال"، وأضاف، أن "ترتيبات النَّقل من الأردن وعبره لم تتغيَّر منذ 25 عاماً".

ورفض الخصاونة التشكيك في موقف بلاده إزاء القضية الفلسطينية، واصفا ذلك بأنها "وصمة عار".

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وتابع قائلا "لا توجد دولة في العالم قدمت للقضية الفلسطينيَّة مثلما قدَّم الأردن بقيادة الملك الذي يقود جهوداً سياسية ودبلوماسية حثيثة لوقف العدوان الغاشم وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام".

جاء ذلك بعد الشائعات والجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول وجود جسر بري يمر عبر الأردن من أجل نقل صادرات إلى إسرائيل ، وذلك بعد الهحمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر التي تستهدف السفن الإسرائيلية أو السفن التي في طريقها الى إسرائيل.