الأردن ترد لأول مرة على الجدل حول وجود جسر بري من الأردن لمساعدة إسرائيل

نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة جملة وتفصيلاً الشائعات والجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول وجود جسر بري يمر عبر الأردن من أجل نقل صادرات إلى إسرائيل.

وقال الخصاونة، في تعليق على منصة "إكس" اليوم الأحد، إن الأنباء عن وجود جسر بري "توريات وقصص من وحي الخيال"، وأضاف، أن "ترتيبات النَّقل من الأردن وعبره لم تتغيَّر منذ 25 عاماً".

ورفض الخصاونة التشكيك في موقف بلاده إزاء القضية الفلسطينية، واصفا ذلك بأنها "وصمة عار".

