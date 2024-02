السعودية : انطلاق المناورات العسكرية لـ "سيف السلام 12" في الخليج العربي والبحر الأحمر

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، انطلاق اليوم الأحد، المناورات الميدانية في التمرين المشترك “سيف السلام 12″ في المنطقة الشمالية ومنطقة عمليات الأسطولين الغربي والشرقي في السعودية،، والذي سيتم خلاله عمليات في الخليج العربي والبحر الأحمر لمواجهة التهديدات المحتملة.

