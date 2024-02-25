السعودية : انطلاق المناورات العسكرية لـ "سيف السلام 12" في الخليج العربي والبحر الأحمر

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، انطلاق اليوم الأحد، المناورات الميدانية في التمرين المشترك “سيف السلام 12″ في المنطقة الشمالية ومنطقة عمليات الأسطولين الغربي والشرقي في السعودية،، والذي سيتم خلاله عمليات في الخليج العربي والبحر الأحمر لمواجهة التهديدات المحتملة.

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وذكرت الوكالة، أن “التمرين ستشارك فيه القوات العسكرية ممثلة بأفرع القوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية”.

وفي هذا السياق، قال العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي، المتحدث الرسمي باسم التمرين إن الجهات المشاركة ستنفّذ، في المناورات الميدانية، عدداً من المناورات العسكرية، كالعمليات الجوية الهجومية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية.

وأضاف فضلاً عن عمليات الهجوم الاستراتيجي، والتحريم الجوي، إضافة إلى التعامل مع الأهداف الجوية المُعادية، وتنفيذ عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وعمليات التطويق وتطهير المباني والقرى والمنشآت الحيوية.

وأشار العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي، إلى أنه “ستشارك في التمرين قوات عسكرية على مستوى عال من التدريب والاحترافية وتستخدم فيه العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة”.