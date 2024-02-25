جماعة النجباء تصعد لهجتها وتصف توقف العمليات العسكرية ضد القواعد الأميركية في العراق بـ "هدوء يسبق العاصفة"

وصف أكرم الكعبي، الأمين العام لجماعة النجباء في العراق وهي فصيل مسلح مدعوم من إيران، اليوم الأحد، توقف عمليات الحركة العسكرية ضد القواعد الأميركية بأنه "هدوء يسبق العاصفة"، وقال إن الهدوء الحالي "ما هو إلا تكتيك مؤقت لإعادة التموضع والانتشار، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة".

واتهم أكرم الكعبي، جهات لم يذكر إسمها بتزويد القوات الأميركية بمعلومات "عن المقاومة ومواقعها"، مؤكدا أن هذا استلزم "إعادة التموضع وحماية إخوتنا وتغيير أسلوب وتكتيكات المعركة واستكمال الجهوزية".

وتوعد الأمين العام لجماعة النجباء في العراق، أن "المفاجآت قادمة، وكل من لديه خبرة أو ثقافة عسكرية يفهم ما نقول وما نفعل... إننا نحرص على حماية وإبعاد الحشد الشعبي عن الاستهدافات الأميركية التي تدل على غباء المحتل وتخبطه".

وكانت قيادات من جماعة النجباء وحزب الله ومعسكرات للحشد الشعبي قد تعرضت لهجمات بطائرات مُسيرة ومقاتلات أميركية أدت إلى مقتل عدد منها، وكان مصدر من الفصائل العراقية المسلحة قد كشف مطلع الشهر الحالي أن الكعبي رفض وساطات من قيادات سياسية ودبلوماسية لوقف هجمات جماعته على القوات الأميركية في العراق وسوريا.

وأضاف المصدر أن الكعبي اشترط إعلان جدول زمني للانسحاب أو الانسحاب الفعلي من العراق لهذه القوات ووقف الحرب على غزة مقابل وقف الهجمات، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".