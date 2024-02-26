القيادة المركزية الأمريكية : تم إسقاط طائرتين انتحاريتين بدون طيار في منطقة البحر الأحمر

أفادت القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) صباح يوم الاثنين أنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار هجومية في اتجاه واحد في منطقة جنوب البحر الأحمر، وهو ما حدث في الليلة السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا السبت صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن "يستهدف على الأرجح" سفينة تجارية مملوكة ترفع العلم الأمريكي في خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات بدون طيار تم التعرف عليها من خلال قوتها التي حددت أن الطائرات الانتحارية بدون طيار "تشكل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

بالإضافة إلى الطائرتين اللتين تم إسقاطهما دفاعًا عن النفس، تحطمت طائرة بدون طيار ثالثة بسبب "فشل أثناء الطيران".

ووصفت سفينة M/V Torm Thor التي ترفع العلم الأمريكي والمملوكة لها بأنها الهدف المحتمل لهجوم الحوثيين يوم السبت. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الصاروخ سقط في الماء ولم تتعرض سفينة ناقلة المواد الكيميائية/النفط لأية أضرار أو إصابات لطاقمها.

في الأسبوع الماضي، ضرب الحوثيون سفينة M/V Rubymar مما تسبب في أضرار جسيمة لناقلة البضائع المملوكة للمملكة المتحدة، مما أدى أيضًا إلى تسرب بقعة نفطية ضخمة بطول 18 ميلًا إلى منطقة البحر الأحمر.