رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية يعلن استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف الرئيس محمود عباس

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية اليوم الإثنين عن استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأكد أن "المرحلة المقبلة تحتاج لإدارة السلطة لكافة الأراضي الفلسطينية".

وأضاف محمد إشتية، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن "المرحلة المقبلة تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة"، مردفا "سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية".

وسادت أخيراً حالة من التخبط والتسريبات حول استقالة الحكومة الفلسطينية وتشكيل حكومة تكنوقراط، ويرشح الرئيس أبو مازن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى لرئاسة حكومة التكنوقراط، وبحسب المصادر فقد بدأ بالفعل بالتشاور لتشكيل الحكومة.

وكانت الولايات المتحدة ودول عربية، قد اقترحوا مبادرة بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، بعد استبعاد فكرة تشكيل حكومة وفاق وطنيّ فصائلية، تتولى حكم الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتبدأ عملها بوضع وتنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأودت بحياة نحو 30 ألف فلسطيني.

والجمعة الماضي، أعلنت حركة "حماس" أنها توصلت إلى توافق مع الفصائل الفلسطينية على "تشكيل حكومة مهمتها إغاثة الشعب الفلسطيني"، و"إطلاق عملية إعمار قطاع غزة"، و"الإعداد لانتخابات فلسطينية".