وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي: "إسرائيل عازمة على كسب الحرب في غزة والقضاء على حماس مهما كان الثمن"

قال وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات إن "إسرائيل عازمة على الفوز بالحرب في غزة والقضاء على حماس، بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية للبلاد"، وتابع "الأمن القومي ليس له أهمية قصوى فحسب، بل إنه حيوي أيضا للاقتصاد الإسرائيلي".

وردا على سؤال عن عواقب العجز التجاري المتزايد على إسرائيل وخفض تصنيفها الائتماني بشكل أكبر، قال بركات لرويترز: "نحن مصممون على ضمان احترام الأمن القومي والفوز بالحرب. سننتصر في الحرب مهما حدث"، واضاف "إسرائيل تغلبت على مواقف أكثر صعوبة في الماضي".

وقال نير بركات خلال زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية، "أعتقد أنه عندما ينظر الناس إلى اقتصاد إسرائيل، فإنهم يريدون التأكد، أولاً وقبل كل شيء، من أننا بلد آمن”.

و أكد بركات على أن "إسرائيل ستقترض على المدى القصير، وأ هذا الاقتراض، إلى جانب التأثير الاقتصادي للحرب، من شأنه أن يزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي - وهو مقياس لقدرة إسرائيل على سداد ديونها - من 62 في المئة إلى 70 في المئة"

وتضرر اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 500 مليار دولار من الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر ضد حماس في غزة والتي ترك خلالها الآلاف سوق العمل الإسرائيلي للخدمة في الجيش.