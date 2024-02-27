مصدر مقرب من المحادثات: حماس تسلمت مسودة اقتراح باريس ينص على تبادل الرهائن ودخول المساعدات

أفادت مصادر مقربة من المحادثات أن اقتراحاً لتبادل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة بسجناء فلسطينيين قد تم إرساله إلى حماس، يأتي ذلك بعد عدة أيام من المحادثات متعددة الأطراف في باريس والتي شارك فيها ممثلون عن إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر والتي حاولت رسم الخطوط الأساسية لاتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار.

وينص الاقتراح على إطلاق سراح جميع النساء الإسرائيليات والأطفال دون سن 19 عامًا وكبار السن والمرضى الرهائن مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين، حسبما قال مصدر رفيع لوكالة رويترز للأنباء.

ويتضمن الاقتراح التزاما بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة وتوفير آلاف الخيام،وينص الاقتراح على تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن بنسبة 1:10، ويسمح الاقتراح بإصلاح المستشفيات والمخابز في قطاع غزة"