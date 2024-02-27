بالتعاون مع مصر والامارات وقطر وفرنسا: العاهل الأردني يشارك بعملية إنزال مساعدات لقطاع غزة

شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء في عملية إنزال جوية للمساعدات فوق غزة ، هذه العملية بمشاركة القوات الجوية الأردنية والمصرية والإماراتية والقطرية.

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وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية إن :"مشاركة العاهل الأردني تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة".

وذكر البيان أن "أقلعت من العاصمة الأردنية عمان ست طائرات من نوع C130 منها 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاثة طائرات أخرى إماراتية ومصرية وفرنسية، كجزء من عملية المساعدات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف عن أهالي القطاع، ضمن جهد دولي بمشاركة دول شقيقة وصديقة".

من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية المشاركة بعملية الإنزال الجوي مع الإمارات وقطر وفرنسا والأردن

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في حين أكد تلفزيون القاهرة الإخبارية بوقت سابق نقلا عن مصادر مصرية رفيعة المستوى لم تسمها القناة، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية المصرية أسقطت 10 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية في مناطق شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء العالم العربي، أن المصادر قالت، إنه "جرى إسقاط 45 طناً من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال القطاع ووسطه، بمشاركة الإمارات والأردن وقطر وفرنسا".

من جانب آخر، كشفت القناة نقلاً عن مصدر مصري مطلع، بأن "القاهرة انتهت من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة". وأشار إلى أن "مصر تتخذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح في القطاع".

وبدأ الهلال الأحمر المصري في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الأردني، أمس الاثنين، عن تنفيذ 4 عمليات إنزال مساعدات على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، بمشاركة طائرات، إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية.