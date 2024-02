بالتعاون مع مصر والامارات وقطر وفرنسا: العاهل الأردني يشارك بعملية إنزال مساعدات لقطاع غزة

شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء في عملية إنزال جوية للمساعدات فوق غزة ، هذه العملية بمشاركة القوات الجوية الأردنية والمصرية والإماراتية والقطرية.

https://twitter.com/i/web/status/1762493447771193665